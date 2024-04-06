Rusya'da baraj patladı: Çok sayıda ev sular altında kaldı
Rusya'nın Orsk şehrinde bulunan barajın patlaması sonucu 2 bin 400'den fazla ev sular altında kaldı. Sel nedeniyle bölgede yaklaşık 11 bin kişi mahsur kalırken, 3 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk şehrinde bir barajın patlaması nedeniyle 2 bin 400'den fazla ev sular altında kaldı.
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Orenburg bölge basın servisinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Ural Nehri'ndeki barajın bir kısmı yıkıldı.
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