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Rusya'da baraj patladı: Çok sayıda ev sular altında kaldı

Rusya'nın Orsk şehrinde bulunan barajın patlaması sonucu 2 bin 400'den fazla ev sular altında kaldı. Sel nedeniyle bölgede yaklaşık 11 bin kişi mahsur kalırken, 3 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Rusya'da baraj patladı: Çok sayıda ev sular altında kaldı - Sayfa 1

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk şehrinde bir barajın patlaması nedeniyle 2 bin 400'den fazla ev sular altında kaldı.

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Rusya'da baraj patladı: Çok sayıda ev sular altında kaldı - Sayfa 2
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Rusya'da baraj patladı: Çok sayıda ev sular altında kaldı - Sayfa 3

Orenburg bölge basın servisinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Ural Nehri'ndeki barajın bir kısmı yıkıldı.

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Rusya'da baraj patladı: Çok sayıda ev sular altında kaldı - Sayfa 4
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