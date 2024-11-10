Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün , ebediyete intikalinin 86. yılında yurdun dört bir yanında saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda duruldu. İşte o anlar...
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