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  4. Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu

Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün , ebediyete intikalinin 86. yılında yurdun dört bir yanında saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda duruldu. İşte o anlar...

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Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Sayfa 4
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