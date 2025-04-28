Saat verildi, 30 Nisan'da önleminizi alın! Avcılar, Kadıköy, Esenler, Silivri, Esenyurt, Bağcılar...
İstanbul'da 29 ilçe için 30 Nisan Çarşamba günü planlı elektrik kesintilerine ilişkin AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan peş peşe uyarı geldi. Saatlerce sürecek kesintilere karşı vatandaşlar "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi, AYEDAŞ elektrik kesintisi, bugün elektrikler ne zaman gelecek, 30 Nisan elektrik kesintileri, çarşamba günü elektrik kesintisi" sorularına yanıt arıyor.
İstanbul'un iki yakasında 30 Nisan Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda 21 ilçede, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise 8 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
Altyapı yenileme ile bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesintilerin bazı bölgelerde saatlerce sürebileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların olası mağduriyetlere karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 30 Nisan AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi programı...