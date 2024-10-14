Saatler sürecek hemen kontrol edin! İstanbul'da 30 ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ, AYEDAŞ duyurdu
BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul'da 15 Ekim Salı günü elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeleri ve mahalleri duyurdu. 30 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar belli oldu. Vatandaşlar "BEDAŞ elektrik kesintisi, AYEDAŞ elektrik kesintisi, elektrikler ne zaman gelecek?, elektrik kesintisi sorgulama, elektrik arıza" şeklinde araştırmaya başladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş, İstanbul'da Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye ilçelerinde planlı kesintisi yapılacağını duyurdu.
İşte 15 Ekim salı günü elektrik kesintileri...
ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ