Sabah 09.00'da başlayacak, akşama kadar sürecek! 14 ilçe için tek tek uyarı yapıldı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ile Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla İstanbul'un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. 20 Nisan Pazar günü yapılacak kesintiler, kentin 14 farklı ilçesini etkileyecek. Bazı bölgelerde elektrik kesintisinin süresi 9 saate kadar ulaşabilecek.

Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 20 Nisan pazar günü BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...