Sabah 09.00'da başlayacak, akşama kadar sürecek! 14 ilçe için tek tek uyarı yapıldı
İstanbul'da pazar günü sabah saatlerinde başlayacak ve saatlerce sürecek olan elektrik kesintilerinin hangi ilçeler, mahallerde olacağı belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ peş peşe duyurular yaparak vatandaşları uyardı. Milyonlarca kişi "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, bugün elektrikler ne zaman gelecek, pazar elektrik kesintileri" sorularının yanıtını aramaya başladı. İŞTE İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ile Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla İstanbul'un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. 20 Nisan Pazar günü yapılacak kesintiler, kentin 14 farklı ilçesini etkileyecek. Bazı bölgelerde elektrik kesintisinin süresi 9 saate kadar ulaşabilecek.
Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 20 Nisan pazar günü BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...