Saddam Hüseyin'in özel yatı bilimsel araştırma merkezi oldu Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in isteği üzerine Danimarka'da inşa edilen ancak hiç kullanamadığı özel yat bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in isteğiyle Danimarka'da özel olarak tasarlanan yat, bugün demirli bulunduğu Basra kentinde deniz bilimleri araştırma merkezi olarak kullanılıyor. 1 | 10

Saddam'ın adıyla anılmasına rağmen aslında devrik liderin hiç ayak basmadığı yatın yapımına Danimarka'da 1980'de başlandı ve bir yıl sonra tamamlandı. 2 | 10

Özel yat, 8 yıl süren Irak-İran Savaşı ve ardından Körfez Savaşı nedeniyle Irak’a getirilemedi. Yat, daha sonra Saddam Hüseyin tarafından dönemin Suudi Arabistan Kralı Fahd Bin Abdulaziz Al-Suud’a hediye edildi. 3 | 10