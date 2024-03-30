Sadece 20 gün açıyor: Bu laleleri koparmanın cezası 75 bin lira
Nesli tehlikede olan ve yılın 20 günü açan ters laleleri koparmanın cezası 75 bin lira.
Ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler Türkiye'nin belirli bölgelerinde yetişiyor.
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Dünyanın en nadide çiçekleri arasında yer alan ters laleler nesli tehlikede olan bir çiçek türü.
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Şırnak ve Hakkari dağlarında yetişen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ters lale çiçeği bu yıl erken çiçek açtı.
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Baharın müjdecisi olan çiçek karlar erimeden çiçek açtı. Yüksek bölgelerde yetişen ve görünümüyle göz kamaştıran çiçek türü sarı ve kırmızı renkleriyle göz kamaştırıyor.
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