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  4. Sadece 20 gün açıyor: Bu laleleri koparmanın cezası 75 bin lira

Sadece 20 gün açıyor: Bu laleleri koparmanın cezası 75 bin lira

Nesli tehlikede olan ve yılın 20 günü açan ters laleleri koparmanın cezası 75 bin lira.

Sadece 20 gün açıyor: Bu laleleri koparmanın cezası 75 bin lira - Sayfa 1

Ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler Türkiye'nin belirli bölgelerinde yetişiyor.

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Sadece 20 gün açıyor: Bu laleleri koparmanın cezası 75 bin lira - Sayfa 2

Dünyanın en nadide çiçekleri arasında yer alan ters laleler nesli tehlikede olan bir çiçek türü.

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Sadece 20 gün açıyor: Bu laleleri koparmanın cezası 75 bin lira - Sayfa 3

Şırnak ve Hakkari dağlarında yetişen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ters lale çiçeği bu yıl erken çiçek açtı.

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Sadece 20 gün açıyor: Bu laleleri koparmanın cezası 75 bin lira - Sayfa 4

Baharın müjdecisi olan çiçek karlar erimeden çiçek açtı. Yüksek bölgelerde yetişen ve görünümüyle göz kamaştıran çiçek türü sarı ve kırmızı renkleriyle göz kamaştırıyor.

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