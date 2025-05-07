Sadece 9 ülke nükleer silahı var! En çok hangi ülkenin nükleer silahı var? Pakistan mı Hindistan mı?
Dünyanın iki önemli nükleer gücü Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar sürerken, gerilimin savaşa dönüşme ihtimali küresel endişeyi artırıyor. Dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı bulunurken en çok hangi ülkenin nükleer silaha sahip olduğu belli oldu.
Özellikle son dönemde savaş teknolojilerinde yaşanan değişim ile birlikte nükleer silahlara olan yatırımda arttı. Aktif savaş başlıklarının sayısı azalmaya devam etse de ülkeler bu alanlara yatırım yapmaya devam ediyor. ABD ve Rusya, nükleer savaş başlıklarını füze, uçak ve denizaltı fırlatma sistemlerini modernize etmek için kapsamlı programlar yürütüyor.
İki ülkenin yanı sıra Çin ise 2022 yılında 350 sayısında olduğu düşünülen nükleer savaş başlıklarının sayısını Ocak 2023’te 410’a yükseltti. Çin’in nükleer gücü tam olarak bilinmezken bilgilerin önemli bir bölümü ABD Savunma Bakanlığının verilerine dayandırılıyor.
Nükleer silahlarla ilgili son kapsamlı çalışma Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapıldı. 2023 yılı raporuna göre dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı bulunuyor.
İşte nükleer başlığa sahip ülkeler...