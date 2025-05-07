Sadece 9 ülke nükleer silahı var! En çok hangi ülkenin nükleer silahı var? Pakistan mı Hindistan mı?

Özellikle son dönemde savaş teknolojilerinde yaşanan değişim ile birlikte nükleer silahlara olan yatırımda arttı. Aktif savaş başlıklarının sayısı azalmaya devam etse de ülkeler bu alanlara yatırım yapmaya devam ediyor. ABD ve Rusya, nükleer savaş başlıklarını füze, uçak ve denizaltı fırlatma sistemlerini modernize etmek için kapsamlı programlar yürütüyor.