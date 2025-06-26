Sadece bir ülke Türkiye'yi geçti! Polis sayısında Avrupa’da lider kim? İlk sırayı kimse bilemedi
Avrupa’da ülkelerin 100 bin kişi başına düşen polis sayıları açıklanırken, sadece bir ülke Türkiye’yi geride bırakarak listenin zirvesinde yer aldı.
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, Avrupa ülkelerinde 100.000 nüfus başına düşen polis sayısı büyük farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkelerde bu sayı 600’ü aşarken, bazılarında 140-200 arasında seyrediyor.
İşte ülkelerin polis yoğunluğu sayıları...
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