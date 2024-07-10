Sağlık Bakanlığı uyardı: Aşırı sıcaklarda bunlara dikkat! Dışarı çıkmayın, spordan kaçının
Sağlık Bakanlığı, artan sıcaklara karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık, 10.00-16.00 arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması, spordan kaçınılması ve bol sıvı tüketiminin önemine vurgu yaparak alınabilecek önlemleri sıraladı.
TERLEMEMEYE ÖZEN GÖSTERİN
Yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bazı bölgelerde sıcaklıklarla birlikte nem oranının da artması sağlığı olumsuz etkiliyor.
Aşırı kiloluluk, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerden. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir.
MECBUR KALMADIKÇA BU SAATLER ARASINDA DIŞARI ÇIKMAYIN
Hürriyet Gazetesi'nin Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine dayandırdığı haberine göre günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalı.
Dışarıda çalışması gerekenler mümkün olduğunca güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmeli.