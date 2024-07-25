Sağlık sektörü alarm veriyor: Aşı depolarında stoklar tükendi, sevkiyat durdu

"Sağlık ticarileşti"

Mevcut durumda ASM’ler ellerindeki aşılar ile kendi bölgelerine kayıtlı bebek ve çocukların aşısını yapabildiğini söyleyen Uğur, “Fakat izin dönemi olmasından dolayı ASM’ye başvuran misafir bebek ve çocukların aşıları, stoklar tükenmekte olduğundan yapılamamaktadır” ifadelerini kullandı.