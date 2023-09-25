Saka kuşlarını avlayanlara 73 bin lira ceza kesildi
Mersin'de çok sayıda saka kuşunu avlayan 2 kişiye 73 bin 456 TL para cezası kesilirken, kuşlar tekrar doğal ortamına bırakıldı.
Mersin Erdemli'de çok sayıda saka kuşunu avlayan 2 şüpheli tespit edilip yakalandı. Yakalanan şüphelilere 73 bin 456 TL para cezası kesilirken, saka kuşları tekrar doğal ortamına salındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karahıdırlı Mahallesi'nde çalışma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü Erdemli Şefliğine bağlı Av Koruma ve kontrol ekipleri, bazı şahısların saka kuşu avladığı bilgisine ulaştı.
Saka kuşlarına el koyan ekipler, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra hayvanları doğal ortamına bıraktı.
Bölgeye giden ekipler, yakalanıp kafeslere yerleştiren kuşlarla 2 şahsı suç üstü yakaladı. Yakalanan şahıslara 73 bin 456 TL para cezası kesildi.