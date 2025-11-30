Sakarya depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı: Bu deprem hazırlık evresi
Sakarya'da gece yarısı 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunun bir 'hazırlık evresi' olduğunu vurgulayan deprem bilimci Dr. Ramazan Demirtaş, bölgede son 2 yıldır yaşanan depremlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayarak kritik değerlendirmelerde bulundu.
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde gece saat 01.06’da kaydedilen 3,1 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.
Vatandaşların hissedilir bir sarsıntıyla uykularından uyandığı olayın ardından, deprem bilimci Dr. Ramazan Demirtaş yaşanan hareketliliğe dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Depremin fayın Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda meydana geldiğini belirten Demirtaş, son depremin 1065 yılında meydana geldiğini anımsattı.