Salı gününe dikkat! Cezayir'den daha da sıcak hava geliyor
Önümüzdeki hafta salı gününe dikkat! Cezayir'den daha da sıcak hava geliyor. İstanbul'da sıcaklık 40 dereceye, Ege Bölgesi'nde ise 45 dereceye çıkacak.
Yurt genelinde bunaltan sıcaklar bugün ara veriyor. Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış ihtimali var. Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, başkent Ankara’nın kuzey ve batı çevreleri, Konya’nın batı kesimleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batısı, Bursa’nın doğusu, Antalya’nın kuzeybatı ilçeleri, Rize’nin iç kesimleri ve Erzurum’un kuzeyinde kısa süreli sağanaklar görülecek.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde bunaltan sıcaklar etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Yozgat ve Sıvas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecek ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
SALI GÜNÜNE DİKKAT! DAHA DA SICAK HAVA GELİYOR
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonu sıcaklıklarda bölge bölge 4-6 derece arasında düşüş olacağını belirtti.