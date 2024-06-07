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  4. Salı gününe dikkat! Cezayir'den daha da sıcak hava geliyor

Salı gününe dikkat! Cezayir'den daha da sıcak hava geliyor

Önümüzdeki hafta salı gününe dikkat! Cezayir'den daha da sıcak hava geliyor. İstanbul'da sıcaklık 40 dereceye, Ege Bölgesi'nde ise 45 dereceye çıkacak.

Salı gününe dikkat! Cezayir'den daha da sıcak hava geliyor - Sayfa 1

Yurt genelinde bunaltan sıcaklar bugün ara veriyor. Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış ihtimali var. Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, başkent Ankara’nın kuzey ve batı çevreleri, Konya’nın batı kesimleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batısı, Bursa’nın doğusu, Antalya’nın kuzeybatı ilçeleri, Rize’nin iç kesimleri ve Erzurum’un kuzeyinde kısa süreli sağanaklar görülecek.

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Salı gününe dikkat! Cezayir'den daha da sıcak hava geliyor - Sayfa 2

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde bunaltan sıcaklar etkili olmaya başladı.

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Salı gününe dikkat! Cezayir'den daha da sıcak hava geliyor - Sayfa 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Yozgat ve Sıvas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecek ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Salı gününe dikkat! Cezayir'den daha da sıcak hava geliyor - Sayfa 4

SALI GÜNÜNE DİKKAT! DAHA DA SICAK HAVA GELİYOR

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonu sıcaklıklarda bölge bölge 4-6 derece arasında düşüş olacağını belirtti.

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