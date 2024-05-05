Salı gününden itibaren sıcaklıklar artacak
Salı gününden itibaren yurdun batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların artması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmiyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirme yaptı.
"ANKARA'DA GECE SICAKLIĞI -2 DERECEYE DÜŞECEK"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bu gece ve yarın yurdun iç kesimlerinde gece sıcaklıklarının düşeceğini belirterek, "Ankara'da bu gece sıcaklığın 2 dereceye düşmesini bekliyoruz. Bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde eksi dereceleri de göreceğiz. Önümüzdeki 2 gün vatandaşları zirai don konusunda uyarıyoruz." şeklinde konuştu.
Hafta başından itibaren doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Özdemirci, yarınki yağışların Van ve Erzincan dışındaki illerde kuvvetli olacağını söyledi.
Yağışların doğu bölgesinde salı günü de etkisini sürdüreceğini dile getiren Özdemirci, "Bu yağışlar da Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacak." diye konuştu.