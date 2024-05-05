Salı gününden itibaren sıcaklıklar artacak

"ANKARA'DA GECE SICAKLIĞI -2 DERECEYE DÜŞECEK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bu gece ve yarın yurdun iç kesimlerinde gece sıcaklıklarının düşeceğini belirterek, "Ankara'da bu gece sıcaklığın 2 dereceye düşmesini bekliyoruz. Bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde eksi dereceleri de göreceğiz. Önümüzdeki 2 gün vatandaşları zirai don konusunda uyarıyoruz." şeklinde konuştu.