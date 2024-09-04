Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna Engin Öztürk dahil oldu! Engin Öztürk kimdir?

2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde “Selim Yaşaran” karakterini canlandırdı. Dizi, Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep oldu. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde “Komiser Emre” karakterini canlandırdı.

Bunun yanı sıra Star TV'de yayımlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde “Şehzade Selim” rolünü üstlenmiştir. Star TV'de yayımlanan Hatırla Gönül dizisinde, iç mimarlık okuyup marangoz olan “Yusuf” rolünü canlandırdı. 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide “Kerem Özkan” karakterini canlandırdı.