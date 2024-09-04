Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna Engin Öztürk dahil oldu! Engin Öztürk kimdir?
Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna Engin Öztürk dahil oldu. Engin Öztürk dizide, yeni başrol karakteri olan Bora karakterini canlandıracak. Peki, Engin Öztürk kimdir? Engin Öztürk hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Engin Öztürk kimdir?
28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de doğan Ahmet Engin Öztürk, Türk oyuncudur. Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.
2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda girdiği tiyatro kolundan gelmektedir.
2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde “Selim Yaşaran” karakterini canlandırdı. Dizi, Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep oldu. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde “Komiser Emre” karakterini canlandırdı.
Bunun yanı sıra Star TV'de yayımlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde “Şehzade Selim” rolünü üstlenmiştir. Star TV'de yayımlanan Hatırla Gönül dizisinde, iç mimarlık okuyup marangoz olan “Yusuf” rolünü canlandırdı. 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide “Kerem Özkan” karakterini canlandırdı.
2018-2020 yılları arasında Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız dizisinde “Levent Topal” karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında Yüzleşme dizisi ve 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Biz Böyleyiz filminde oynadı.
2021 yılında ise Netflix'te yayımlanan, dram türündeki 50m2 dizisinde oynadı. Son olarak başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde “Barış Tunahan” karakterini canlandırdı.
Engin Öztürk hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Televizyon
2010-2012 Fatmagül'ün Suçu Ne?
2012-2013 Behzat Ç.
2013-2014 Muhteşem Yüzyıl
2014-2015 Hayat Yolunda
2015-2016 Hatırla Gönül
2016 Yüksek Sosyete
2017 Diriliş Ertuğrul
2019 Yüzleşme
2020-2021 Doğduğun Ev Kaderindir
2022 Annenin Sırrıdır Çocuk
2022-2023 Sıfırıncı Gün
2024- Sandık Kokusu