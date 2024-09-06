Sarı kodlu alarm: Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı (6 Eylül 2024 hava durumu)
Meteoroloji, 6 Eylül 2024 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayımladı. 5 il için sarı kodlu uyarı yapılırken; Adana, Hatay, Sinop, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Giresun, Ordu ve Rize'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.