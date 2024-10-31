Savaşların akıbetini değiştirecek en iyi 10 savaş uçağı açıklandı! Listeye KAAN sürprizi
Ülkelerin savaş stratejilerinde hava kuvvetlerinin önemi giderek artarken savaş uçaklarının modernizasyonu ve gelişimi de devam ediyor.
Ortadoğu'da yaşanan olaylar, Rusya - Ukrayna savaşı, ABD - Çin ikilisinin giderek artan tansiyonu. Artık 3. dünya savaşının ayak izleri duyulmaya başlandı. Bu noktada en önemli kazanım ise hava kuvvetlerinin kapasitesi ve teknolojik bakımdan ileri seviyede olması. Türkiye de son yıllarda savaş uçağı yatırımını hızlandırırken VSB Defense 2025 yılında, savaşların gidişatını değiştirecek en güçlü 10 savaş uçağını açıkladı
Ekonomi.haber7.com sitesinin paylaştığı habere göre , Bu yılın en dikkat çekici gelişmelerinden biri, çeşitli ülkelerin geliştirdiği ve 2025’e damga vuracak olan yeni savaş uçakları olacak. Bu uçaklar, sahip oldukları ileri düzey radar sistemleri, yapay zeka destekli uçuş kontrol mekanizmaları ve üstün silah sistemleriyle rakiplerine gözdağı verecek. Her biri, kendi ülkesinin askeri gücünü ve teknolojik kapasitesini sergileyen birer sembol olarak gökyüzünde yerini alacak.