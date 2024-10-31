Savaşların akıbetini değiştirecek en iyi 10 savaş uçağı açıklandı! Listeye KAAN sürprizi

Ekonomi.haber7.com sitesinin paylaştığı habere göre , Bu yılın en dikkat çekici gelişmelerinden biri, çeşitli ülkelerin geliştirdiği ve 2025’e damga vuracak olan yeni savaş uçakları olacak. Bu uçaklar, sahip oldukları ileri düzey radar sistemleri, yapay zeka destekli uçuş kontrol mekanizmaları ve üstün silah sistemleriyle rakiplerine gözdağı verecek. Her biri, kendi ülkesinin askeri gücünü ve teknolojik kapasitesini sergileyen birer sembol olarak gökyüzünde yerini alacak.