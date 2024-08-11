Ülkelerin 2024 yılı savunma harcaması açıklandı! Türkiye ne kadar bütçe ayırdı?
2024 yılı için ülkelerin savunma bütçeleri açıklandı. Peki, savunma için en yüksek bütçeyi ayıran ülke hangisi? Türkiye ve diğer ülkeler savunmaya ne kadar bütçe ayırdı?
Son yıllarda, küresel çapta askeri harcamalarda önemli artışlar gözlemlenmektedir. Bu artışlar, bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve uluslararası güvenlik tehditlerinin artmasıyla ilişkilendirilmektedir.
Globalfirepower ülkelerin savunma sanayisine ayırdıkları bütçeleri açıkladı. Peki en fazla savunma sanayii bütçesine sahip ülke hangisi? Türkiye savunmaya ne kadar bütçe ayırdı? İşte ülkelerin savunmaya ayırdıkları bütçe...
İTALYA
31.6 MİLYAR DOLAR
İSPANYA
22 MİLYAR DOLAR