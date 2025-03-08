Sayıları artmaya başladı: 'Şimdiye kadar bu derinlikte olanını görmedim'

"Çapı küçük gibi görünse de şuanda obruğun derinliğinin ne kadar olduğunu göremiyoruz, ancak 70-80 metre derinliğinde olduğunu tahmin ediyoruz. Obruğun oluştuğu tarla yerleşim yerlerine çok yakın. Onun için inşallah üzücü bir durumla karşılaşmayız."