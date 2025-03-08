Sayıları artmaya başladı: 'Şimdiye kadar bu derinlikte olanını görmedim'
Karaman'da 10 metre çapında, yaklaşık 70 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.
Merkeze bağlı Ortaoba köyünde yeni sürülmüş bir tarlada oluşan obruğu görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulunarak tedbir aldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan obrukları televizyondan izlerken, şimdi bu durumun kendi köylerinde de olduğunu belirten Kılınç, şunları söyledi: