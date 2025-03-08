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  4. Sayıları artmaya başladı: 'Şimdiye kadar bu derinlikte olanını görmedim'

Sayıları artmaya başladı: 'Şimdiye kadar bu derinlikte olanını görmedim'

Karaman'da 10 metre çapında, yaklaşık 70 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

Sayıları artmaya başladı: 'Şimdiye kadar bu derinlikte olanını görmedim' - Sayfa 1

Merkeze bağlı Ortaoba köyünde yeni sürülmüş bir tarlada oluşan obruğu görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulunarak tedbir aldı.

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Sayıları artmaya başladı: 'Şimdiye kadar bu derinlikte olanını görmedim' - Sayfa 2

Ortaoba köy muhtarı Mehmet Kılınç, obruğu buradan geçen bir köylünün fark ettiğini söyledi.

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Sayıları artmaya başladı: 'Şimdiye kadar bu derinlikte olanını görmedim' - Sayfa 3

Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan obrukları televizyondan izlerken, şimdi bu durumun kendi köylerinde de olduğunu belirten Kılınç, şunları söyledi:

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Sayıları artmaya başladı: 'Şimdiye kadar bu derinlikte olanını görmedim' - Sayfa 4

"Çapı küçük gibi görünse de şuanda obruğun derinliğinin ne kadar olduğunu göremiyoruz, ancak 70-80 metre derinliğinde olduğunu tahmin ediyoruz. Obruğun oluştuğu tarla yerleşim yerlerine çok yakın. Onun için inşallah üzücü bir durumla karşılaşmayız."

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