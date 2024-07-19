Schengen için yeni hamle: Fast track uygulaması
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Schengen vizesi sorunu ve yaşanan aksaklıklar hakkında konuşarak "Fast track vize" uygulaması için harekete geçildiğini duyurdu.
Schengen vizesiyle alakalı yaşanan sorunlar hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bolat, Türk vatandaşlarına vize verilmemesi nedeniyle ticari ve turistik faaliyetlerde yaşanan aksamaların çözümüne yönelik çalışmalar başlattıklarını ifade etti.
Bakan Bolat, en yüksek vize reddi oranlarının Almanya'dan geldiğini belirterek, "Vize konusunda üye ülkeleri sıkıştırıyoruz. Bunun için sonuç alacağımızı umuyorum" açıklamasında bulundu.
Ticari ve turistik faaliyetlerdeki aksamaların önüne geçmek amacıyla adımlar attıklarını söyleyen Bolat, "Fast track vize uygulaması için de yeni mekanizmalar üretilmesi talebinde bulunduk" dedi.