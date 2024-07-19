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Schengen için yeni hamle: Fast track uygulaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Schengen vizesi sorunu ve yaşanan aksaklıklar hakkında konuşarak "Fast track vize" uygulaması için harekete geçildiğini duyurdu.

Schengen için yeni hamle: Fast track uygulaması - Sayfa 1

Schengen vizesiyle alakalı yaşanan sorunlar hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bolat, Türk vatandaşlarına vize verilmemesi nedeniyle ticari ve turistik faaliyetlerde yaşanan aksamaların çözümüne yönelik çalışmalar başlattıklarını ifade etti. 

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Schengen için yeni hamle: Fast track uygulaması - Sayfa 2

Bakan Bolat, en yüksek vize reddi oranlarının Almanya'dan geldiğini belirterek, "Vize konusunda üye ülkeleri sıkıştırıyoruz. Bunun için sonuç alacağımızı umuyorum" açıklamasında bulundu. 

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Schengen için yeni hamle: Fast track uygulaması - Sayfa 3

Ticari ve turistik faaliyetlerdeki aksamaların önüne geçmek amacıyla adımlar attıklarını söyleyen Bolat, "Fast track vize uygulaması için de yeni mekanizmalar üretilmesi talebinde bulunduk" dedi. 

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Schengen için yeni hamle: Fast track uygulaması - Sayfa 4

Fast track vize nedir?

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