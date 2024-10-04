Semih Çelik kimdir? Önce Ayşenur Halil'i sonra İkbal Uzuner'i katletti! Semih Çelik nereli?
Semih Çelik kimdir? İstanbul yine canice günlerden birine tanıklık etti, herkes şaştı kaldı. İstanbul Fatih'te surlarda Semih Çelik isimli cani, önce Ayşenur Halil'i sonra İkbal Uzuner'i öldürdü. İkbal Uzuner'in kafasını kesen Semih Çelik surlardan atlayarak intihar etti. Görüntüler herkesin içini ürpertti. Peki Semih Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar...
Semih Çelik kimdir? İstanbul sevgililerini katleden Semih Çelik gündemde. Önce Ayşenur Halil'i sonra İkbal Uzuner'i canice katletti. Olay Fatih surlarında yaşında. 19 yaşındaki Çelik, yarım saat aralıklarla iki sevgilisini birden öldürdü. İkbal Uzuner'in kafasını keserek intihar etti. Peki Semih Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm ayrıntılar...
SEMİH ÇELİK KİMDİR?
Bu kadarı da olmaz denilen her şey oldu. İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik yarım saat aralıklarla önce Ayşenur Halil'i sonra İkbal Uzuner'i öldürdü. Olaya şahit olanlar gözlerine inanamadı. Olayın detayları çok daha korkunç boyutlara ulaştı.
İstanbul Fatih'te kan donduran bir olay yaşandı. Edirnekapı surlarında bir kişinin intiharıyla başlayan soruşturma, dehşet verici bir çifte cinayeti ortaya çıkardı.
19 yaşındaki Semih Çelik, eski sevgilisi İkbal Uzuner'i vahşice öldürdükten sonra, genç kadın Ayşenur Halil'i de katletti. Çelik, korkunç cinayetlerin ardından Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etti..