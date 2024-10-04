Semih Çelik kimdir? Önce Ayşenur Halil'i sonra İkbal Uzuner'i katletti! Semih Çelik nereli?

SEMİH ÇELİK KİMDİR?

Bu kadarı da olmaz denilen her şey oldu. İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik yarım saat aralıklarla önce Ayşenur Halil'i sonra İkbal Uzuner'i öldürdü. Olaya şahit olanlar gözlerine inanamadı. Olayın detayları çok daha korkunç boyutlara ulaştı.