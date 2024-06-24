Şengen krizi büyüyor: Türkiye, İran'dan sonra ikinci sırada...
Avrupa Birliği'nin resmi verilerine göre 2023'te 200 bin Türk vatandaşının vize başvurusu reddedilirken 2024 yılında vize ret oranlarının daha da artması bekleniyor.
Avrupa ülkeleri, Türk vatandaşlarına karşı vize duvarlarını iyice kalınlaştırdı. Beyaz Rusya, Rusya, Hindistan, Fas, Çin gibi ülkelerden vize başvurularının onaylanma oranları Türkiye'den yapılan başvuruları geride bıraktı.
Avrupa Komisyonu'nun resmi rakamlarına göre, bir tek İranlıların vize ret oranı, Türk vatandaşlarından fazla.
AB’ye tam üyelik başvurusu bulunan ve gümrük birliğinde ortaklığı bulunan Türkiye, Avrupa Birliği ile imzalanan Ortaklık Anlaşmaları’na rağmen, Türkler’e haksız yere uyguladığı vizeyi giderek sertleştiriyor.
En çok ret İran'a
AB ülkelerine, 2023 yılında yapılan 1 milyon 55 bin 885 vize başvurusundan yaklaşık yüzde 16’dan fazlası reddedildi.
Yani yaklaşık 200 bin Türk’e AB vizesi verilmedi. Ret oranı 2022’de yüzde 25.1 ve 2023’te yüzde 30 olan İran vatandaşları, bu alanda bizden kötü durumda.