Ekonomi yazarı Şeref Oğuz’dan emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili çarpıcı öngörü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin Ordu mitinginde emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artırılarak 3 bin TL'ye yükseltileceğini açıklamasının ardından, kulislere yeni bilgiler yansımaya başladı.
Emeklilerde hayal kırıklığı yaratan ikramiye artışına ilişkin yeni düzenleme yapılacağı senaryosu ağırlık kazanıyor.
Dr. Şeref Oğuz, ekonomim.com'a yaptığı açıklamada, emeklilerin tepkilerine neden olan bayram ikramiyelerindeki artışın yeniden gözden geçirileceğini düşündüğünü aktararak, son kulis bilgilerini paylaştı.
Oğuz, yüksek enflasyon ortamında emeklinin bayram ikramiyesinin alım gücünün ciddi oranda düştüğüne dikkat çekerek, iyileştirmenin kaçınılmaz olduğu görüşünde.
Hükümete yakın çevrelerden edindiği bilgileri paylaşan Şeref Oğuz, "İkramiyenin artırılması konusunda çalıpşma yapılıyor. Tahminim 2 bin lira daha artış söz konusu olacak. Yani emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılacak" dedi.