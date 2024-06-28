Serin rüzgarlar bitiyor, sıcak kâbusu dönüyor! Yeni sıcak hava dalgası yolda: Tarihi belli oldu
Haziran ayının ilk günlerinde etkili olan kavurucu sıcaklara bayram tatili ile birlikte ara verilmişti. Sıcak kâbusu geri dönüyor. Serin rüzgarlar etkisini kaybedecek. İstanbul ve Marmara bölgesinde yeni hafta sıcaklıklar tırmanacak.
Türkiye’de son bir ay çok sıcak geçti ve güneş kavurdu.
HAFTA SONUNDA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağmur beklenmiyor. İstanbul’da kuzey kıyıları başta olmak üzere kuvvetli rüzgar etkili olacak.
CUMARTESİ ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!
Cumartesi öğle saatlerinde rüzgar kuvvetlenecek. Saatteki hızı 65-70km/saat’e ulaşabilir. Şehir içinde ise 30-35 km/saat süratle esen rüzgar, dayanıksız tabela, şemsiye, saksı vb gibi nesnelerin uçmasına neden olabilir.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul ve Marmara bölgesinde yeni haftada sıcaklıklar artacak. Pazartesi ila perşembe günü sıcaklıklar yeniden 35 derecelere çıkacak.