  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Serin rüzgarlar bitiyor, sıcak kâbusu dönüyor! Yeni sıcak hava dalgası yolda: Tarihi belli oldu

Serin rüzgarlar bitiyor, sıcak kâbusu dönüyor! Yeni sıcak hava dalgası yolda: Tarihi belli oldu

Haziran ayının ilk günlerinde etkili olan kavurucu sıcaklara bayram tatili ile birlikte ara verilmişti. Sıcak kâbusu geri dönüyor. Serin rüzgarlar etkisini kaybedecek. İstanbul ve Marmara bölgesinde yeni hafta sıcaklıklar tırmanacak.

Serin rüzgarlar bitiyor, sıcak kâbusu dönüyor! Yeni sıcak hava dalgası yolda: Tarihi belli oldu - Sayfa 1

Türkiye’de son bir ay çok sıcak geçti ve güneş kavurdu.

1 | 8
Serin rüzgarlar bitiyor, sıcak kâbusu dönüyor! Yeni sıcak hava dalgası yolda: Tarihi belli oldu - Sayfa 2

HAFTA SONUNDA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağmur beklenmiyor. İstanbul’da kuzey kıyıları başta olmak üzere kuvvetli rüzgar etkili olacak.

2 | 8
Serin rüzgarlar bitiyor, sıcak kâbusu dönüyor! Yeni sıcak hava dalgası yolda: Tarihi belli oldu - Sayfa 3

CUMARTESİ ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!

Cumartesi öğle saatlerinde rüzgar kuvvetlenecek. Saatteki hızı 65-70km/saat’e ulaşabilir. Şehir içinde ise 30-35 km/saat süratle esen rüzgar, dayanıksız tabela, şemsiye, saksı vb gibi nesnelerin uçmasına neden olabilir.

3 | 8
Serin rüzgarlar bitiyor, sıcak kâbusu dönüyor! Yeni sıcak hava dalgası yolda: Tarihi belli oldu - Sayfa 4

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Marmara bölgesinde yeni haftada sıcaklıklar artacak. Pazartesi ila perşembe günü sıcaklıklar yeniden 35 derecelere çıkacak.

4 | 8