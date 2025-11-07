Sert ve yağışlı bir kış kapıda: İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanı açıkladı
Meteoroloji uzmanı, kasım ayının ilk haftasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacağını söyledi. Bu kışın son yıllara kıyasla daha soğuk ve yağışlı geçeceği, İstanbul’un ise en az bir ya da iki kez karla buluşacağı düşünülüyor.
Kasım ayının ilk günlerinde hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar yurt genelinde etkin bir yağış beklenmiyor” dedi.
Dr. Özdemir, hava sıcaklıklarının ortalamanın 4-5 derece üzerinde seyrettiğini belirterek, özellikle sabah saatlerinde sise karşı uyardı.
