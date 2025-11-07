  1. Ekonomim
  Sert ve yağışlı bir kış kapıda: İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanı açıkladı

Sert ve yağışlı bir kış kapıda: İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanı açıkladı

Meteoroloji uzmanı, kasım ayının ilk haftasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacağını söyledi. Bu kışın son yıllara kıyasla daha soğuk ve yağışlı geçeceği, İstanbul’un ise en az bir ya da iki kez karla buluşacağı düşünülüyor.

Sert ve yağışlı bir kış kapıda: İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanı açıkladı

Kasım ayının ilk günlerinde hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Sert ve yağışlı bir kış kapıda: İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanı açıkladı

Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar yurt genelinde etkin bir yağış beklenmiyor” dedi.

Sert ve yağışlı bir kış kapıda: İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanı açıkladı

Dr. Özdemir, hava sıcaklıklarının ortalamanın 4-5 derece üzerinde seyrettiğini belirterek, özellikle sabah saatlerinde sise karşı uyardı.

Sert ve yağışlı bir kış kapıda: İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanı açıkladı

SICAK GİDİYOR, SOĞUK GELİYOR

TRT Haber'e konuşan meteoroloji uzmanı Özdemir, “Bir süredir halk arasında ‘pastırma sıcakları’ olarak bilinen dönem yaşanıyor. Ancak bu sıcak günler yavaş yavaş yerini soğuk havaya bırakacak" ifadelerini kullandı.

