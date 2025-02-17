Sibirya soğukları dönüyor, kar kapıda... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 9°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı