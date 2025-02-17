Sibirya soğukları dönüyor, kar kapıda... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı olması bekleniyor. Genellikle sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kar şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. İşte 17 Şubat 2025 Pazartesi hava durumu tahminleri…
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 9°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 16°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu