Sıcaklıklar 4 ila 10 derece arasında azalacak: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?
MGM’nin tahminlerine göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Eskişehir'in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyıları, İstanbul’un iç ve yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 6 Şubat hava durumu tahminleri.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 6°C
Çok bulutlu
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 7°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Çok bulutlu
KÜTAHYA °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar'da yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu