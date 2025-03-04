Sıcaklıklar artıyor, yurda bahar havası geliyor: İşte il il hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu