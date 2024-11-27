Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak: Meteorolojiden buzlanma, sis ve don olayı uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu