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Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak: Meteorolojiden buzlanma, sis ve don olayı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 27 Kasım 2024 hava durumu tahminleri…

Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak: Meteorolojiden buzlanma, sis ve don olayı uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

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Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak: Meteorolojiden buzlanma, sis ve don olayı uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

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Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak: Meteorolojiden buzlanma, sis ve don olayı uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

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Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak: Meteorolojiden buzlanma, sis ve don olayı uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

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