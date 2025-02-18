Sıcaklıklar düşecek, kar etkisini gösterecek: Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı