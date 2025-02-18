Sıcaklıklar düşecek, kar etkisini gösterecek: Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Ardahan, Muş ve Bingöl çevreleri, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Karadeniz’in kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 18 Şubat 2025 hava durumu tahminleri…
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KAYSERİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı