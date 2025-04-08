Sıcaklıklar düşüyor, fırtınaya dikkat! Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu sağanak uyarısı

EGE

Çok bulutlu, bölgenin iç ve güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.