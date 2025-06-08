Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahminlerini duyurdu. Uzmanlar yurt genelinde güneşli havanın etkisini sürdüreceğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan İstanbul başta olmak üzere birçok ilde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.