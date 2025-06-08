Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...
Sıcaklıklar İstanbul başta olmak üzere birçok ilde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İç Ege, Batı Karadeniz ve Hakkari için sağanak uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahminlerini duyurdu. Uzmanlar yurt genelinde güneşli havanın etkisini sürdüreceğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan İstanbul başta olmak üzere birçok ilde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR (16°C, 31°C) Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE (16°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL (18°C, 27°C) Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ (16°C, 30°C) Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ:
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin güneydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR (14°C, 32°C) Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ (22°C, 37°C) Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR (20°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu
MANİSA (19°C, 37°C) Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ:
Az bulutlu ve açık, batısının iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA (19°C, 34°C) Az bulutlu ve açık
ANTALYA (24°C, 29°C) Az bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY (20°C, 30°C) Az bulutlu ve açık
ISPARTA (16°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri bu akşam yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı