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  4. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Sıcaklıklar İstanbul başta olmak üzere birçok ilde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İç Ege, Batı Karadeniz ve Hakkari için sağanak uyarısı geldi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahminlerini duyurdu. Uzmanlar yurt genelinde güneşli havanın etkisini sürdüreceğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan İstanbul başta olmak üzere birçok ilde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA BÖLGESİ:

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR (16°C, 31°C) Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE (16°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL (18°C, 27°C) Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ (16°C, 30°C) Parçalı ve az bulutlu

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Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

EGE BÖLGESİ:

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin güneydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR (14°C, 32°C) Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ (22°C, 37°C) Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR (20°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu

MANİSA (19°C, 37°C) Parçalı ve az bulutlu

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Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ BÖLGESİ:

Az bulutlu ve açık, batısının iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA (19°C, 34°C) Az bulutlu ve açık

ANTALYA (24°C, 29°C) Az bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY (20°C, 30°C) Az bulutlu ve açık

ISPARTA (16°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri bu akşam yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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