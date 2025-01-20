Sıcaklıkları doğuda 3-5 derece azalacak: Meteorolojiden buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, doğu ve zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevreleri ile Kastamonu kıyıları yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. İşte 20 Ocak 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu