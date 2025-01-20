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  4. Sıcaklıkları doğuda 3-5 derece azalacak: Meteorolojiden buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı

Sıcaklıkları doğuda 3-5 derece azalacak: Meteorolojiden buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, doğu ve zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevreleri ile Kastamonu kıyıları yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. İşte 20 Ocak 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Sıcaklıkları doğuda 3-5 derece azalacak: Meteorolojiden buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

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Sıcaklıkları doğuda 3-5 derece azalacak: Meteorolojiden buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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Sıcaklıkları doğuda 3-5 derece azalacak: Meteorolojiden buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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Sıcaklıkları doğuda 3-5 derece azalacak: Meteorolojiden buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

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