Simpsonlar'dan 2024 kehanetleri
Kehanetleri ile pek çok kez gündeme gelen kült Amerikan animasyon serisi Simpsonlar 2024 yılında nelerin gerçekleşeceğini öngörüyor? İşte Simpsonlar çizgi dizisine göre 2024 yılında yaşanacak olaylar şöyle...
Donald Trump'ın başkanlığı, Covid-19, at eti skandalı, Disney ve Fox'un birleşmesi, denizaltı felaketleri vb. pek çok gelişmeyi daha yaşanmadan tahmin ettiği iddia edilen Simpsonlar, bu kez de 2024 tahminleri ile gündemde.
KÜRESEL ISINMA NEDENİYLE EVE KAPANILACAK
Simpsonlar, bir bölümünde 2024 yılında aşırı sıcaklar nedeniyle insanların evlerine kapanması gerekeceği günlerin yaşanacağını ekranlara taşıdı.
ENFLASYON KRİZİ YAŞANIRKEN NÜKLEER SAVAŞ ÇIKACAK
Dünya genelinde bir enflasyon krizi yaşanacak ve bu sırada iki dünya devi ABD ve Çin nükleer bir savaş içerisine girecek.
DAHA ÖNCE TRUMP'IN SEÇİLECEĞİNİ BİLMİŞTİ
Simpsonlar'ın "Bart to the Future" adlı bir bölümde, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanı olduğu görülmüştü.