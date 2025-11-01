  1. Ekonomim
Sındırgı'da tehlike bitti mi? Net yanıt veren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken benzetme

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki iki 6.1’lik depremin “ikiz deprem” olduğunu söyledi. Peki bölgede büyük bir deprem riski daha var mı? Üşümezsoy, bu soruya da net yanıt verdi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'in Sındırgı ve Kütahya'nın Simav ilçelerinde meydana gelen depremlere dair açıklama yaptı.

'İKİZ DEPREM GERÇEKLEŞTİ'

Üşümezsoy, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde iki depremin “ikiz deprem” olarak gerçekleştiğini ve ikinci fayın kırılmasıyla bölgedeki deprem riskinin büyük ölçüde azaldığını söyledi.

DEPREMLERE 'YANGIN' BENZETMESİ

Sındırgı’daki depremleri “yapışmış fay” teorisiyle açıklayan Üşümezsoy, bir fayın hareket etmediği bölgelerde çevresinde küçük kırılmaların oluştuğunu söyledi.

Bu kırılmaların, büyük depremlere zemin hazırladığını ifade eden Üşümezsoy, yaşanan süreci bir orman yangınına benzetti ve “İlk deprem birinci orman yangını gibi. Arta kalan kırık bölgeler sonraki depremleri tetikliyor. İkiz deprem dediğimiz ikinci 6.1’lik sarsıntı da buna örnek” ifadelerini kullandı.

