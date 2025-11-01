Sındırgı'da tehlike bitti mi? Net yanıt veren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken benzetme

Bu kırılmaların, büyük depremlere zemin hazırladığını ifade eden Üşümezsoy, yaşanan süreci bir orman yangınına benzetti ve “İlk deprem birinci orman yangını gibi. Arta kalan kırık bölgeler sonraki depremleri tetikliyor. İkiz deprem dediğimiz ikinci 6.1’lik sarsıntı da buna örnek” ifadelerini kullandı.