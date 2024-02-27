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Sıralama değişti: Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

Henley & Partners Pasaport Endeksi verilerine göre pasaportu en güçlü ülkeler sıralaması değişti. Pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat edebilecekleri ülke sayısını ölçerek dünya genelindeki seyahat özgürlüğünü sıralayan endekse göre, listenin ilk sırasında 6 ülke yer aldı. Peki, en fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler hangileri oldu? Türkiye kaçıncı sırada?

Sıralama değişti: Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu - Sayfa 1

Henley & Partners Pasaport Endeksi verilerine göre pasaportu en güçlü ülkeler sıralaması yenilendi. 2006 yılında ortalama vizesiz seyahat sayısı 58 ülke iken; bugün bu sayı 111'e kadar yükseldi.

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Sıralama değişti: Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu - Sayfa 2

Son verilere göre, dünyanın en güçlü pasaportları belirlendi ve listenin ilk sırasında 6 ülke yer aldı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada?

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Sıralama değişti: Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu - Sayfa 3

Endekse göre, en fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan 6 ülke listenin zirvesinde yer alıyor. 194 ülkeye vizesiz erişim sağlayan ve 5 yıldır ilk sırada bulunan Singapur ve Japonya'ya bu yıl Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya eklendi.

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Sıralama değişti: Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu - Sayfa 4

Finlandiya, İsveç ve Güney Kore listede ikinci sırada yer aldı.

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