Sıralama değişti: Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu Henley & Partners Pasaport Endeksi verilerine göre pasaportu en güçlü ülkeler sıralaması değişti. Pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat edebilecekleri ülke sayısını ölçerek dünya genelindeki seyahat özgürlüğünü sıralayan endekse göre, listenin ilk sırasında 6 ülke yer aldı. Peki, en fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler hangileri oldu? Türkiye kaçıncı sırada?

Henley & Partners Pasaport Endeksi verilerine göre pasaportu en güçlü ülkeler sıralaması yenilendi. 2006 yılında ortalama vizesiz seyahat sayısı 58 ülke iken; bugün bu sayı 111'e kadar yükseldi. 1 | 8

Son verilere göre, dünyanın en güçlü pasaportları belirlendi ve listenin ilk sırasında 6 ülke yer aldı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? 2 | 8

Endekse göre, en fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan 6 ülke listenin zirvesinde yer alıyor. 194 ülkeye vizesiz erişim sağlayan ve 5 yıldır ilk sırada bulunan Singapur ve Japonya'ya bu yıl Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya eklendi. 3 | 8