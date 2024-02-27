Sıralama değişti: Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Henley & Partners Pasaport Endeksi verilerine göre pasaportu en güçlü ülkeler sıralaması değişti. Pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat edebilecekleri ülke sayısını ölçerek dünya genelindeki seyahat özgürlüğünü sıralayan endekse göre, listenin ilk sırasında 6 ülke yer aldı. Peki, en fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler hangileri oldu? Türkiye kaçıncı sırada?
Henley & Partners Pasaport Endeksi verilerine göre pasaportu en güçlü ülkeler sıralaması yenilendi. 2006 yılında ortalama vizesiz seyahat sayısı 58 ülke iken; bugün bu sayı 111'e kadar yükseldi.
Son verilere göre, dünyanın en güçlü pasaportları belirlendi ve listenin ilk sırasında 6 ülke yer aldı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada?
Endekse göre, en fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan 6 ülke listenin zirvesinde yer alıyor. 194 ülkeye vizesiz erişim sağlayan ve 5 yıldır ilk sırada bulunan Singapur ve Japonya'ya bu yıl Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya eklendi.
Finlandiya, İsveç ve Güney Kore listede ikinci sırada yer aldı.