Sırrı Süreyya Önder son durumu nedir, sağlık durumu nasıl, kalp krizi mi geçirdi, kaç yaşında?

Son birkaç yıldır kalp krizi vakalarında artış görülmeye başlandı. Yaşlı genç fark etmeden artık pek çok kişi kalp rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kalırken, uzmanlar mutlaka kontrollerin yaptırılmasını öneriyor. Son olarak TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan’da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. İlk etapta ciddi bir sağlık problemi olduğu aktarılırken, vatandaşlar Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu, sağlığının nasıl olduğunu ve hangi rahatsızlığı geçirdiğini merak ediyor?