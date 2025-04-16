Sırrı Süreyya Önder son durumu nedir, sağlık durumu nasıl, kalp krizi mi geçirdi, kaç yaşında?
TBMM Başkanvekili ve aynı zamanda DEM Parti İstanbul Milletvekili de olan Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı akşamı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Önder’in sağlık durumu hakkında pek çok iddaa ortada dolaşırken, vatandaşlar hastaneden gelecek açıklamaları merak ediyor. Peki Sırrı Süreyya Önder son durumu nedir, hastalığı ne, kalp krizi mi geçirdi? Sırrı Süreyya Önder kimdir hangi partiden?
Son birkaç yıldır kalp krizi vakalarında artış görülmeye başlandı. Yaşlı genç fark etmeden artık pek çok kişi kalp rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kalırken, uzmanlar mutlaka kontrollerin yaptırılmasını öneriyor. Son olarak TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan’da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. İlk etapta ciddi bir sağlık problemi olduğu aktarılırken, vatandaşlar Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu, sağlığının nasıl olduğunu ve hangi rahatsızlığı geçirdiğini merak ediyor?
Peki Sırrı Süreyya Önder son durumu nedir, yaşıyor mu? Süreyya Önder sağlık durumu nasıl, kaç yaşında ve kimdir?
SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E NE OLDU?
TBMM Başkanvekili Önder, 15 Nisan’da rahatsızlanmasının ardından arkadaşlarından ambulans çağırmasını istedi. Daha sonra hastaneye kaldırılırken Önder’in kalbinin durdurduğu ve kalp krizi geçirdiği bilgisi verildi. Peki Süreyya Önder’in son durumu nasıl, yaşıyor mu?