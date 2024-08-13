Sivas'ta deprem oldu, uzmanı uyardı... En fazla kaç şiddetinde deprem olabilir? İşte yanıtı...

“Hatay'da bir deprem yaşadık. Yani Hatay'a yakın bir lokasyonda deprem yaşadık. Bu deprem Ölüdeniz kırığı Serghaya fayı segmenti üzerinde oldu. Ölüdeniz kırığının bir segmenti... Misyaf fayı üzerinde olsaydı ya biraz daha böyle güneyine doğru bir deprem yaşamış olsaydık biz burada büyük bir deprem bekleyebilirdik. Yani öncü olarak nitelendirebilirdik.