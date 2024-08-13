Sivas'ta deprem oldu, uzmanı uyardı... En fazla kaç şiddetinde deprem olabilir? İşte yanıtı...
Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Sivas'ta olan 4.1'lik epremi değerlendirerek, depremin 2.5 milyon yıldır hareketsiz olan kısa bir kırık üzerinde olduğunu söyledi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, Sivas'ta saat 10.33 sıralarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Korkutan deprem sonrası Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli açıklama yaptı. İçelli, depremin ölü fay olarak nitelendirilen bir fay üzerinde gerçekleştiğini söyleyerek, “Hafik'ten İmranlı'ya kadar altmış iki kilometrelik bir kuvaterner fayımız var. Bu fayın çalışması durumunda yedilik deprem üretme ihtimali çok yüksektir” dedi.
SURİYE'Yİ SALLAYAN DEPREM HATAYLILARI KORKUTTU: ÖNCÜ MÜ?
Suriye'de yaşanan ve Hatay'da da oldukça hissedilen depremi değerlendiren İçelli, panik yapılacak bir durumun olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
“Hatay'da bir deprem yaşadık. Yani Hatay'a yakın bir lokasyonda deprem yaşadık. Bu deprem Ölüdeniz kırığı Serghaya fayı segmenti üzerinde oldu. Ölüdeniz kırığının bir segmenti... Misyaf fayı üzerinde olsaydı ya biraz daha böyle güneyine doğru bir deprem yaşamış olsaydık biz burada büyük bir deprem bekleyebilirdik. Yani öncü olarak nitelendirebilirdik.