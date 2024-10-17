Sivas'ta peş peşe deprem oldu, uzmanı uyardı: 'Ölü fay harekete geçti'
Sivas’ta saat 4.7 büyüklükteki depremin ardından konuşan Deprem Uzmanı Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, Sivas'ta asırlardır ölü olan fayın harekete geçtiğini söyledi.
Sivas kent merkezinde on dakika arayla 4.7 ve 4.1. büyüklükte iki deprem meydana geldi.
Depremin ardından açıklama bulunan Deprem Uzmanı Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, ölü fayın harekete geçtiğini söyledi.
Serkan İçelli, depremle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
"Saat 11.30 da 4.7 şiddetinde bir deprem oldu. Bu deprem 13 Ağustos’ta yırtılmış olan fayın üzerinde gerçekleşti.
Biraz daha kuzeydoğusuna doğru Akpınar köyüne doğru bir atım oldu. 4.7, 4.1 ardından 3.7 gibi bir artçısı geldi. Bu artçı kümelenmelerine bakacağız.