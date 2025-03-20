Soğuk ve yağışlı hava ne zaman sona erecek? Uzmanı tarih verdi

"Hava sıcaklıklarının artmasını bekliyoruz"

Hava kütlelerinin değişik zamanlarda geldiğini belirten Macit, "Mart ayında kuzeyden soğuk hava geldi. Bundan dolayı bir soğuma yaşıyoruz. Ancak önümüzdeki hafta tekrar sıcak havanın gelmesiyle birlikte de hava sıcaklıklarının artmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.