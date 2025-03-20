Soğuk ve yağışlı hava ne zaman sona erecek? Uzmanı tarih verdi
Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde Ramazan Bayramı'na kadar önemli bir yağış beklenmediğini ifade ederek, "Şu andaki öngörümüz bayramın önümüzdeki hafta ortasına kadar önemli bir yağış yok" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İHA muhabirine yurt genelindeki hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.
"Hava sıcaklıklarının artmasını bekliyoruz"
Hava kütlelerinin değişik zamanlarda geldiğini belirten Macit, "Mart ayında kuzeyden soğuk hava geldi. Bundan dolayı bir soğuma yaşıyoruz. Ancak önümüzdeki hafta tekrar sıcak havanın gelmesiyle birlikte de hava sıcaklıklarının artmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.
"Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi mevcut"
Macit, "Özellikle yağışların perşembe ve cuma günü Doğu Anadolu bölgesinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi mevcut. Bu konuda da dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.
"Ankara'da bugünden sonra önemli bir yağış beklemiyoruz"
Zirai don tehlikesine vurgu yapan Macit, "Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızı pazar sabahına kadar dikkatli olmaları konusunda uyaralım. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 8 ila 15 derece altında. Ancak cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak tekrar artacak" ifadelerini kullandı.