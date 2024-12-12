Son 60 yılın en soğuk kışı olacak: La Nina geliyor, uzmanlar tarih verdi
Son 50-60 yılın en soğuk kışlarından biri olacağı öngörülen La Nina için Dünya Meteoroloji Örgütü'nden (WMO) yeni uyarı yapıldı. WMO'nun Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasında hava olayları tahminlerine ilişkin hazırladığı rapora göre gezegeni serinleten La Nina'nın gelecek 3 ay içinde etkili olması bekleniyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasında hava olayları tahminlerine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.
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Rapora göre bu süreçte mevcut nötr koşullardan (ne El Nino ne de La Nina) La Nina şartlarına geçiş olasılığı yüzde 55...
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