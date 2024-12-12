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  4. Son 60 yılın en soğuk kışı olacak: La Nina geliyor, uzmanlar tarih verdi

Son 60 yılın en soğuk kışı olacak: La Nina geliyor, uzmanlar tarih verdi

Son 50-60 yılın en soğuk kışlarından biri olacağı öngörülen La Nina için Dünya Meteoroloji Örgütü'nden (WMO) yeni uyarı yapıldı. WMO'nun Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasında hava olayları tahminlerine ilişkin hazırladığı rapora göre gezegeni serinleten La Nina'nın gelecek 3 ay içinde etkili olması bekleniyor.

Son 60 yılın en soğuk kışı olacak: La Nina geliyor, uzmanlar tarih verdi - Sayfa 1

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasında hava olayları tahminlerine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

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Son 60 yılın en soğuk kışı olacak: La Nina geliyor, uzmanlar tarih verdi - Sayfa 2

Rapora göre bu süreçte mevcut nötr koşullardan (ne El Nino ne de La Nina) La Nina şartlarına geçiş olasılığı yüzde 55...

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Son 60 yılın en soğuk kışı olacak: La Nina geliyor, uzmanlar tarih verdi - Sayfa 3

La Nina etkisinin zayıf ve kısa ömürlü olacağı tahmin ediliyor.

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Son 60 yılın en soğuk kışı olacak: La Nina geliyor, uzmanlar tarih verdi - Sayfa 4

Sıcaklık artışına neden olan El Nino ve La Nina hava olaylarına ilişkin mevsimsel tahminler ve bunların küresel iklim modelleri üzerindeki etkilerinin, erken uyarılar ve erken eylemler için önemli bir araç olduğu da vurgulandı.

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