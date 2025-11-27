  1. Ekonomim
  4. 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yurt dışı telefon pasaportla kayıt fiyatı 2026

Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak güncellendi. Resmi Gazete’de yayımlanan bu kararının ardından gözler vergi ve harçlara çevrildi. Peki 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu, güncel IMEI kayıt ücreti nedir? Pasaportla IMEI kaydı yeni fiyatı…

2026’da yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti güncellendi. Vergi Usul Kanunu kapsamında açıklanan 2026 Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak duyuruldu. Bu oran doğrultusunda yeni IMEI kayıt ücreti de belli oldu.

Geçen yıl (2025) uygulanan IMEI kayıt ücreti 45.614 TL idi. Yeni yılda geçerli olacak tutar, yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için zorunlu olan IMEI kaydında ödenecek.

Peki 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu, pasaportla kayıt güncel fiyatı ne kadar?

Yeniden Değerleme Oranı’nın kesin olarak açıklanmasıyla birlikte 2026 IMEI kayıt ücreti de 57.241 TL oldu. Yıl bitmeden güncel fiyattan kayıt yaptırarak paranız cebinizde kalabilir. Peki mevcut IMEI kayıt ücreti ne kadar ve ne zamana kadar geçerli?

