2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yurt dışı telefon pasaportla kayıt fiyatı 2026

Yeniden Değerleme Oranı’nın kesin olarak açıklanmasıyla birlikte 2026 IMEI kayıt ücreti de 57.241 TL oldu. Yıl bitmeden güncel fiyattan kayıt yaptırarak paranız cebinizde kalabilir. Peki mevcut IMEI kayıt ücreti ne kadar ve ne zamana kadar geçerli?