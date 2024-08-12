Son depremler harekete geçirdi! 2 deprem uzmanı 'o' noktayı işaret etti: 'Asıl hasar tsunami...'
Akdeniz, son haftada 4'ten büyük 2 depremle korku dolu anlar yaşadı. Bölge için oldukça endişe vericiydi. Bu depremlerin Antalya'ya ve Adana'ya oldukça yakın olması da endişeleri artırdı. Hal böyle olunca bu 4 büyüklüğündeki depremlerin büyük bir depremin habercisi olup olmadığı ve 'asıl tehlikeyi' 2 deprem uzmanı masaya yatırdı
Akdeniz, 9 Ağustos tarihinden beri her gün 4'ten büyük depremler üretti. Son olarak aynı gün içerisinde Girit, Akdeniz ve Antalya AFAD ve Kandilli'nin de yakın takibine giren depremler, Adana başta olmak üzere neredeyse tüm Akdeniz illerinden hissedildi.
Akdeniz ve Ege, deprem uzmanı Celal Şengör'ün aktardıklarına göre dünyanın en çok aktif fayının bulunduğu bölgelerin başında geliyor. En az Japonya'da yaşanan deprem kadar Ege ve Akdeniz'de de deprem yaşanması ihtimali bulunuyor.
Ancak son yaşanan depremlerin sayısı bir haftada 15'i geçince bölgede yaşayan halk kadar deprem uzmanları da harekete geçti. Özellikle Antalya ve Adana'da meydana gelen depremlerin ardından iki deprem uzmanı hayati öneme sahip uyarılar yaptı.
Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen söz konusu sarsıntılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.