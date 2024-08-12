Son depremler harekete geçirdi! 2 deprem uzmanı 'o' noktayı işaret etti: 'Asıl hasar tsunami...'

Akdeniz, 9 Ağustos tarihinden beri her gün 4'ten büyük depremler üretti. Son olarak aynı gün içerisinde Girit, Akdeniz ve Antalya AFAD ve Kandilli'nin de yakın takibine giren depremler, Adana başta olmak üzere neredeyse tüm Akdeniz illerinden hissedildi.