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  4. Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 14 Kasım 2024 Perşembe gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; zamanla Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

1 | 8
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ilçeleri ile gece iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçeleri ile gece iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

2 | 8
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla kuzeybatısı çok bulutlu, gece Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece kuzey ve batısı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

4 | 8