Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 3 kent için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda pus ve sis bekleniyor. İşte 8 Ekim 2024 Salı gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık