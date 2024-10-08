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  4. Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 3 kent için kuvvetli yağış uyarısı

Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 3 kent için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda pus ve sis bekleniyor. İşte 8 Ekim 2024 Salı gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 3 kent için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 3 kent için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 3 kent için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 3 kent için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8