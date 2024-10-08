Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 3 kent için kuvvetli yağış uyarısı

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu