Son hava raporu yayınlandı... Meteorolojiden 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu ve güney kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğusunda görülecek yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.