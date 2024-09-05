Son hava raporu yayınlandı... Meteorolojiden 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğusunda görülecek yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı