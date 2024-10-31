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  4. Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 6 il için sağanak yağış uyarısı

Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 6 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 31 Ekim 2024 Perşembe günü bölge bölge hava durumu tahminleri...

Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 6 il için sağanak yağış uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 6 il için sağanak yağış uyarısı - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 6 il için sağanak yağış uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 6 il için sağanak yağış uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8