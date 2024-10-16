Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı