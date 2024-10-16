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  4. Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un güney, Muş’un doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Ordu ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 16 Ekim 2024 Çarşamba günü bölge bölge hava durumu tahminleri...

Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 8 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

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Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 8 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 8 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 8 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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