Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un güney, Muş’un doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Ordu ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 16 Ekim 2024 Çarşamba günü bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu