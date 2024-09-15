Son rapor yayınlandı... Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz kıyılarında güney ve batılı yönlerden, Kastamonu ve Samsun kıyılarında kuzey ve ve batı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin (Çanakkale haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu